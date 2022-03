“Sécurité seniors” : le couac après le crime

Néanmoins Brice Hortefeux croit devoir réagir le 30 janvier, en annonçant que 'les sanctions pénales contre les auteurs d'agression de personnes âgées seront aggravées” et que la sécurité de celles-ci est devenue pour lui 'une obsession” : il va lancer un dispositif 'senior” de 'vigilance accrue”, avec des rondes autour des habitations des retraités les 'plus isolés et inquièts”, auxquelles participeront des 'réservistes”. Comme de règle lors de ce genre de coups médiatiques, le plus proche collègue du ministre prend position contre lui. Michèle Alliot-Marie laisse entendre que Hortefeux a parlé à la légère : 'Dire que les personnes de plus de 70 ans sont toutes des personnes fragiles ne me semble pas correspondre à la situation. Les propositions en matière pénale sont faites soit par le ministre de la Justice, soit par les parlementaires. Aujourd'hui, 40 % des incriminations en matière pénale ne sont jamais utilisées par le juge, qui s'appuie sur des textes plus généraux pour rendre son jugement... Il faut avoir des textes de loi compréhensibles par tous !” Autrement dit : le ministre de la Justice pense que le ministre de l'Intérieur est un irréfléchi.







