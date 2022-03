Le GANIL éclaire la matière

Le GANIL, Grand accélération national d'ions lourds, fait partie des très grandes infrastructures de recherche. Situé boulevard Becquerel, à Caen, il a été créé en 1975 sous l'impulsion du ministre de la Recherche de l'époque, Michel D'Ornano. Peu connu du grand public, il a déjà permis de nombreuses découvertes sur la structure intime de la matière.



Un outil essentiel pour la connaissance

Dans le monde, seulement quatre sites de ce genre existent : un au Japon, un autre aux Etats-Unis, un autre en Allemagne et donc un en Normandie. “ Le Ganil est pour l’essentiel, un énorme microscope, capable d’aller regarder la structure intime de la matière. Et pour regarder la structure de l’atome, il faut aller au milliardième de milliardième de mètre. Pour cela, il faut avoir un accélérateur. Et si on veut voir le coeur de l’atome, donc le noyau, nous faisons comme les petits enfants qui veulent comprendre quelque chose. Ils essayent de briser l’objet pour voir ce qui se passe à l’intérieur ", explique Sydney Gales, directeur du GANIL.

“ Le GANIL, c’est pareil. Nous envoyons des faisceaux d’ions, c’est à dire des éléments que l’on a dans la nature. Nous accélérons ces particules et cassons l’intérieur du noyau pour comprendre ce qu’est la structure intime de la matière. ” Sur le site, 250 personnels de très haut niveau reçoivent la visite de 700 chercheurs du monde entier chaque année. Leurs expériences ont permis de nombreuses avancées. “ L’utilisation des techniques développées ici ont changé notre quotidien: par exemple, utiliser le carbone 14 pour la datation, l’usage de la radioactivité pour les diagnostiques médicaux. ” Et cela devrait continuer dès 2012 avec le lancement de SPIRAL 2, un accélérateur nouvelle génération, qui sera utilisé pour créer des éléments éphémères non identifiés à ce jour. SPIRAL 2, qui fusionnera avec le GANIL d’ici 2014, aura pour objectif de faire évoluer la connaissance et de permettre au GANIL de prendre une longueur d’avance sur ses concurrents.







