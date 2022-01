Elle délivrait des médicaments sans ordonnance

Durant deux ans, en 2009 et 2010, les éleveurs professionnels qui avaient besoin d’un médicament sur des symptômes connus venaient s’approvisionner sans ordonnance. Et de ce fait, la clientèle de la pharmacienne a augmenté considérablement !

Mais, deux médicaments précis, l’un pour le traitement de l’emphysème pulmonaire, et l’autre, un puissant euthanasiant, ont soulevé une certaine “émotion”. Le premier est en effet aussi connu comme un dopant pour chevaux. Après enquête, aucune utilisation à des fins autres que thérapeutiques n’a été démontrée.

Jeudi 17 janvier, la praticienne de 59 ans, installée à l’étranger depuis les faits, comparaissait pour délivrance de médicaments vétérinaires sans ordonnance ou absents d’un registre spécifique. Le conseil national de l’Ordre des vétérinaires s’était constitué partie civile.

Le procureur a requis six mois de prison avec sursis, 20 000 euros d’amende, et 1 000 € par contravention - onze au total - à l’encontre de la prévenue. Cette dernière estime que c’est une pratique relativement habituelle, et qu’elle sert de “bouc émissaire”. Le jugement a été mis en délibéré au 12 février.