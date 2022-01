Nouvelles modifications d'horaires sur le Paris-Caen-Cherbourg

Cette fois, la SNCF annonce rétablir dès cette semaine le départ de Paris Saint-Lazare vers Caen et Cherbourg le vendredi à 20 h45. Le train précédent, celui de 19h59, n'ira pas plus loin que Caen et ne desservira donc plus Cherbourg le vendredi soir. Un changement déjà pris en compte par les différents systèmes de billetterie utilisés par la SNCF.

Tarif bleu à 19h59

Concernant le tarif bleu, c'est à dire la réduction de 30% sur le billet, promise aux élus pour le 19h59, elle sera effectivement appliquée mais uniquement du lundi au jeudi.

Ces modifications seront appliquées dès vendredi prochain, le 1er février.