Basket l'USOM a apprécié la parenthèse Coupe de France

Plus habituées à rencontrer l'équipe réserve de l'USOM en Nationale 1, les Nordistes se sont accrochées pendant quelques minutes (6-7, 3') avant d'exploser en plein vol. Mondeville leur infligea un 27-4 qui porta son avance à 24 points après neuf grosses minutes de jeu. "On s'est rendu le match facile parce que l'état d'esprit était intéressant, commente Hervé Coudray. On a su mettre de l'intensité en défense et dans le jeu rapide. Le risque dans ce genre de rencontre est de l'aborder avec un peu de suffisance. Ça n'a pas été le cas." En imposant une défense tout terrain à son adversaire, Mondeville l'a totalement asphyxié : 13-36 après dix minutes de jeu.

Semaine cruciale

Le festival offensif s'est quelque peu ralenti dans le deuxième quart, remporté 28-16, mais Mondeville a atteint la mi-temps avec 35 longueurs d'avance (29-64, 20'). Après un troisième quart presque équilibré (19-23), lors duquel quelques erreurs mondevillaises ont permis à Wasquehal de revenir à 25 points (44-69, 26'), les dix dernières minutes ont été une formalité. "C'est important de gagner des matchs, et c'est d'autant plus intéressant de le faire de cette manière", souligne l'entraîneur mondevillais.

Ses joueuses en ont profité pour reprendre un peu de confiance. 20 points pour Kadidia Minté, 41 pour le duo US composé d'Amanda Lassiter et de Noel Kuin, 30 interceptions, 32 passes décisives... Une copie propre mais conforme à la différence de niveau entre les deux formations. Mondeville disputera les huitièmes de finale le 16 février avec l'ambition d'aller plus loin dans cette compétition. "C'est un objectif, que la saison se passe bien ou pas", précise Hervé Coudray. Euroligue et championnat n'ont pas tardé à reprendre leurs droits. La réception de Zagreb mercredi 30 janvier et le déplacement à Charleville trois jours plus tard constituent une semaine "cruciale et déterminante", aux yeux de Kadidia Minté.