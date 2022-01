D'abord, le port de plaisance. Avec 2 317 bateaux visiteurs, la fréquentation est en baisse de 4% par rapport à l'année 2011 (2416). "La faute au mauvais temps" explique Loic Houssard, le président de la CCI.

Le port de Granville a souffert en 2012. Impossible de lire le son.

Ensuite le port de commerce, sur lequel, on note un fort recul de l'activité avec d'abord, 8 escales de moins en 2012 qu'en 2011 (35 contre 43). Notons aussi cette diminution du trafic graviers vers l’Angleterre (- 13 %) confirmant la trajectoire amorcée depuis 2008 (- 9 % comparé à 2010 et – 48 % comparé à 2008 et 2009).De son côté, le trafic de la ferraille vers l’Espagne et le Portugal s’effondre (- 60 %). La situtaion économique n'ayant pas été favorable pour ces deux pays en 2012..

Le port de Granville a souffert en 2012. Impossible de lire le son.

Notez au passage que le transport de passagers vers Chausey ne s'est pas très bien porté avec une baisse de la fréquentation de 10 %, sur les trois bateau qui assure les liaisons avec l'archipel. Sur Jersey, la baisse, est également, bien réelle (-6 %), dans la continuité de 2010 et 2011.

Enfin, le port de pêche, maillon le plus important de la vie portuaire granvillaise. L'activitée est répartie sur 58 unités et plus de 200 hommes. Comparés à 2011, les résultats enregistrés sous la halle à marée en 2012 sont en baisse en tonnage (- 15 % avec 9 983 tonnes) et en valeur ( et - 5 % avec 18,7 M €). Une diminution consécutive à celles, importantes, de la dorade grise et de l’olivette. Le prix moyen croît de 12 %.Le bulot reste le produit "N°1" du port de Granville, 1er port bas-normand et 6ème port français en tonnage et 2ème bas Normande et 13ème français en valeur.