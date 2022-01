César 2013, le 22 février sur Canal +

En attendant l'ouverture de la soirée, présidée cette année par Jamel Debbouze et animée par Antoine de Caunes, "Le Grand journal" déroulera le tapis rouge dès 19h10. Michel Denisot et son équipe reviendront sur les nominations et les enjeux des César. L'édition spéciale sera émaillée des interventions de Laurent Weil en duplex du Châtelet. Le Monsieur cinéma de Canal+ recueillera les premières impressions des personnalités à leur arrivée au théâtre.

À l'issue de la cérémonie, la chaîne programmera à minuit "Intouchables", film qui avait marqué les César 2012 avec ses neuf nominations et la victoire d'Omar Sy.

Pour ceux qui ne pourront suivre en direct le grand bal du 7e art français, une rediffusion sera proposée le lendemain à 16h50 sur la chaîne Canal+ Cinéma. Le même jour à 11h35, sur Canal+, Laurent Weil compilera les meilleurs moments de la soirée et les réactions des lauréats dans "Après les César 2013".