Sans permis, il conduit une voiture volée

Anthony Héon, 25 ans, habite à Aunay-sur-Odon avec sa mère. Il est sorti de détention le 30 novembre dernier après une peine de 10 mois, pour conduite sans permis de conduire avec une voiture volée. Le 16 janvier, il “loupe” son bus pour rentrer chez lui. Dans la rue, il aperçoit la voiture d’une personne qu’il connaît. Il voit que cet ami vient de faire ses courses et a laissé les clefs sur le tableau de bord. Alors, il part rendre visite à un autre ami à bord du véhicule. Lorsque les gendarmes d’Aunay-sur-Odon l’appellent sur son portable, il décide de ramener l’automobile à la gendarmerie.



Retour en prison

En comparution immédiate le 20 janvier, il explique : “je ne voulais pas voler la voiture, je lui aurai rendu, je voulais juste rentrer chez moi. Pour le permis, je ne l’ai pas, mais je sais conduire”.Maître Aude Letarvenier expose : “la mère d’Anthony est complètement dépassée par son fils. Il est sous curatelle, perçoit l’allocation adulte handicapé et en plus, il reçoit un traitement neuroleptique” . Anthony est reconnu comme ayant une efficience intellectuelle inférieure à la moyenne. Mais, un vol d’usage, avec un préjudice mineur reste un vol, et c’est pour quatre mois fermes qu’Anthony est reparti immédiatement à la maison d’arrêt de Caen. A sa sortie, il sera sous le coup de quatre mois de sursis.

Nathalie Levergeois



