Eugène McGuinness au 106

A tout juste 28 ans, il vient de publier son deuxième album chez le label Domino Records. Après des débuts salués par la critique en 2007 avec un E.P. baptisé à juste titre “the early learnings of Eugene McGuiness”, le public s’amourache rapidement de son style à part et plébiscite son premier album éponyme publié en 2008.

En 2009, sous le nom d’Eugène et the Lizards, il signe la composition de “Glue”, avant de reprendre la création sous son nom propre. Aujourd’hui guitariste de Miles Kane, Mc Guiness joue en première partie de ses concerts un rock sixties bercé d’influences post-punk pour une pop résolument moderne, entre mélodies acérées et humour acide.

Pratique. Mercredi 30 juin, à 20h, Le 106, à Rouen, Tarifs 10 à 16€, abonnés 4€, www.le106.com