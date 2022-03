Caen frappe très fort

'Ce match était une grosse opportunité, on l'a saisie et j'en suis ravi, a réagi Franck Dumas au micro d'Eurosport. L'écart se creuse avec le quatrième et cela nous permet d'avoir un ou deux jokers pour la suite.”

Ce match en retard, qui n’avait pu se tenir fin décembre à cause des chutes de neige, offre aux Caennais six points d’avance sur leur dauphin, Brest, et treize sur Nîmes, quatrième. Cet écart impressionnant, les Malherbistes sont allés le chercher avec la manière, bien que le niveau de jeu des deux équipes ait fluctué en deuxième période après 45 premières minutes de qualité. Dominateurs dès le début de la rencontre, ce sont eux qui ont logiquement – et rapidement – ouvert le score d’une reprise de volée de Kandia Traoré, titulaire pour la première fois depuis le 6 novembre (0-17’). Sur leur lancée, les Caennais ont eu les occasions pour se “mettre à l’abri dès la première mi-temps”, dixit Franck Dumas, mais n’ont pas réussi à les concrétiser. Metz en a profité pour revenir dans la partie et égaliser, contre le cours du jeu, par Bessat (1-1, 34’). “Les Messins ont trouvé les solutions pour nous embêter et nous avons mal géré notre avantage, déplore Franck Dumas. Mais après l’égalisation, nous nous sommes remis à jouer.” Les actions de but ont toutefois fleuri des deux côtés du terrain, dans un match parfois décousu. C’est pourtant Caen, réaliste, qui a su en tirer profit. Une poignée de secondes après un face à face remporté par Thébaux, Toudic a décoché une frappe surpuissante dans la lucarne de Marichez (2-1, 84’). Dans les arrêts de jeu, El Arabi a profité des espaces pour inscrire une troisième réalisation (3-1, 93’). Après cette deuxième victoire de l’année, Caen prépare la réception de Châteauroux, vendredi 29 janvier (20h30) “dans une situation idéale”, comme le reconnaît son entraîneur. Il n’en reste pas moins méfiant. Quatorzième du classement, la Berrichonne avait posé de grosses difficultés aux Caennais à l’aller (1-1). Elle est surtout en net regain de forme depuis l’arrivée de Jean-Pierre Papin à sa tête.







