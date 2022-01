L'hiver de la saison musicale d'Hérouville

Vendredi 15 février, la compagnie caennaise AlleRetour présente sa nouvelle création chorégraphique “Les Tours des Vents”. Samedi 23 mars, dans le cadre du Printemps Balkanique, Urs Karpatz nous fait vibrer sur ses airs tsiganes et ses poèmes roms. Vendredi 5 avril, l’Orchestre régional de Basse Normandie interprète deux œuvres de Félix Mendelssohn et un concerto de Mozart, avec Gilles Apap en premier violon. Enfin, après “Cosi fan tutte” le 24 mai, un concert gratuit aura lieu vendredi 31 mai, par les Orchestres Harmonie et Molto Piu.

Pratique. Les spectacles ont lieu au Théâtre d’Hérouville à 20h30. Réservation au 02 31 46 27 29. Tarifs : 8 à 19€. Tout le programme sur www.saisonmusicale.fr.