Les arboretums de Grimbosq : l'apprentissage de la nature

Des deux arboretum que compte la forêt, le plus grand mesure 15 hectares, et avait été créé en 1978 pour comparer la résistance de différentes essences au réchauffement climatique. Il est toujours d’actualité !

Des premiers résultats

25 ans après, l’expérimentation commence à donner ses premiers résultats : déjà, le personnel forestier s’est aperçu que les tilleuls semblaient souffrir du manque récurrent d’eau, et que la végétation tendait à disparaître autour des résineux. Les parcelles d’essai, découpées en triangles, regroupent ainsi des dizaines de tulipiers de Virginie, d’érables, de merisiers, de cyprès de Lawson ou de cèdres d’Himalaya, aux silhouettes parfois singulières.

Le deuxième arboretum, plus jeune de quelques années, compte lui 125 variétés arboricoles originaires d’Amérique, d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Avec sa pépinière pédagogique, il fait office de grand parc d’apprentissage de la nature pour les enfants et les scolaires, qui y découvrent des espèces aussi variées qu’exotiques, et peuvent apprendre, même l’hiver !