Notre coup de coeur cinéma : Zéro dark thirty

En s’appuyant sur une rigoureuse enquête journalistique de Mark Boak, la cinéaste Kathryn Bigelow (“Démineurs”, “Point break”) signe un remarquable thriller qui, malgré sa longueur, tient le spectateur en haleine. Bien sûr, sécurité oblige, les personnages réels ont été remplacés par des personnages de fiction, même si l’héroïne - sensationnelle Jessica Chastain - a réellement existé.

Sans jamais tomber dans l’hagiographie, en particulier en ne cachant pas la réalité de la torture, avec des scènes assez pénibles, Kahtryn Bigelow donne chair à cette longue traque en réussissant le tour de force de la rendre palpitante, avant de consacrer la fin de son film à l’opération commando qui a abouti à l’exécution de ben Laden.

La mise en scène, parfaitement maîtrisée, a bénéficié de moyens importants, et cela se voit à l’image, mais, si les scènes d’action sont spectaculaires, la dimension humaine des personnages, en particulier avec l’esprit de vengeance qui les anime, n’est pas occultée, même si, bien entendu, aucun détail privé ne permet de les identifier. Un an et demi après ces faits historiques, Kathryn Bigelow a réussi un film fort, dense et captivant.

Thriller américain. De Kathryn Bigelow, avec Jessica Chastain (Maya), Jason Clarke (Dan), Joel Edgerton (Patrick), Jennifer Ehle (Jessica), Mark Strong (Georges), Kyle Chandler (Joseph Bradley), Edgar Ramirez (Larry) (2 h 37).