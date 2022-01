Lubrizol : une forte odeur de gaz signalée à Paris

Hier soir et cette nuit, vous étiez très nombreux sur tendanceouest.com. Une forte odeur de gaz de ville "sans risques pour la santé", selon le ministère de l'Intérieur, et provoquée par un dégagement gazeux dans une entreprise chimique de Rouen, a suscité l'émoi de nombreux habitants jusqu'à Paris. Compléments d'information avec l'AFP et réaction de l'entreprise Lubrizol.