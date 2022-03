Elle se terminera le 27 février prochain pour les communes de plus de 10 000 habitants et le 20 février pour les autres communes. Dans la région bas-normande, 670 agents recenseurs ont été recrutés pour cette opération qui concerne cette année 374 communes dont 14 villes de plus de 10 000 habitants. Cette enquête de l'Insee traite les données recueillies de manière totalement confidentielle.



