Les belles formules du Costa, sur le bassin Saint-Pierre

Les tables peuvent s'allonger à volonté, les convives disposent d'un espace agréable et d'un cadre chaleureux.



Cocotte de saumon et déclinaison citron

Dans l'assiette, les choix sont multiples. Viandes et poissons sont équitablement représentés. Évidemment, les tripes à la mode de Caen figurent à la carte. Outre cet immanquable de la tradition culinaire locale, les coquilles Saint-Jacques sont cuisinées de manière originale : en cassolette et au gin. Le bar est préparé avec ses légumes et accompagné d'une sauce au beurre citronnée. Toutes ces préparations sont à retrouver au rayon “pêche du jour”, une formule que propose quotidiennement le Costa. Côté formule, les petits portefeuilles se satisferont de celle à 15 € incluant un plat et un dessert ou une entrée et un plat. Une autre formule pour 22€ offre la possibilité de déguster trois plats.

Pour ma part, mon choix s'est porté sur la cocotte de saumon et ses petits légumes, et en guise de dessert, une déclinaison autour du citron : sorbet au citron vert et tarte au citron caramélisée. Je ne l'ai pas regretté.

Pratique : Le Costa, 37 bis quai Vendeuvre à Caen. Ouvert du lundi au samedi, midi et soir.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire