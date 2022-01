Danse sportive : grand prix de la ville de Caen samedi

Des couples de danseurs de la France et de l’étranger (adultes et enfants) s'affronteront devant un jury. Ils dansent tous en même temps et le jugement se fait les uns par rapport aux autres, et non pas avec une note comme au patinage artistique.

Des démonstrations de Modern ‘Dance, Ragga, Danse Tahitienne, Zumba, Danse Orientale du centre de danse seront proposés entre les phases officielles. Un concours de salsa sera ouvert à tous.



Réservations : au centre de danse Nathalie Durand, 134 boulevard Leroy à Caen jusqu'à vendredi de 19h à 21h.

Tarifs : Gradins : 10€, -12 ans gratuit/ Table bordure de piste : 15€ / Pré-vente à 5€ au lieu de 10€ pour les élèves du centre de danse.

Ecoutez Nathalie Durand nous présenter cette soirée :