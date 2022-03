Caen : les prodiges de l’improvisation au Grand auditorium

Connus à travers le monde entier, Evan Parker, Barry Guy et Paul Lytton sont trois prodiges de l'improvisation jazz. Ils se sont essentiellement illustrés dans le free européen. A chaque scène correspond un Jazz unique. Ce trio combine les cabrioles musicales en surprenant en permanence l'auditeur. Entre la brutalité des ruades sonores provoquées par Evan Parker au saxo ténor, celles déconcertantes initiées par Barry Guy à la contrebasse et enfin celles plus douces envoyées par Paul Lytton à la batterie, le jazz prend vie de façon déconcertante. Ce jazz-là semble nous parler, nous raconter une histoire. On s'attend à ce que des monstres s'échappent des instruments. Mais, ce n'est que de l'air modelé par les doigts experts. Chaque musicien par ses attitudes changeantes fait de ce spectacle une véritable pièce de théâtre. Mardi 26 janvier, à 20h, au grand auditorium de Caen, 1, rue du Carel. Renseignements, tél. 02 31 30 46 86.



