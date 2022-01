Chou rouge à l’ancienne



Pour 6 personnes

Préparation : 30 mn

Cuisson : 2 heures (th. 2-3 - 150°C)



Un chou rouge (1, 5 à 2 kg), 2 pommes acides (Canada)

2 cuil. à soupe de saindoux

2 cuil.à soupe de vinaigre

de cidre

2 c..à soupe de sucre roux

1/2 verre d’eau

4 c.. à soupe de gelée de groseilles



Laver et sécher le chou. Oter les grosses côtes et couper les feuilles en fines lanières.

Couper les pommes en fines tranches sans les peler.

Dans une grande cocotte allant au four, mettre le saindoux à fondre sur le feu. Ajouter le vinaigre, le sucre, l’eau et la gelée de groseilles.

Quand le mélange entre en ébullition, mettre le chou et les pommes.

Remuer et faire bouillir. Ajouter sel et poivre puis couvrir la cocotte et la mettre au four. Après 1 heure de cuisson, remuer le contenu de la cocotte.

Si le chou rend beaucoup d’eau à la cuisson, découvrir la cocotte pendant la dernière 1/2 heure.