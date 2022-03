Zénith de Caen : dans le tourbillon de la valse

Tout est ici réuni pour passer un après-midi sous le signe de la détente. Joué par le couple vedette François Soulet et Elena Vozneseskaya, respectivement ténor et soprano, ce spectacle revisite les grands airs viennois. C'est, accompagnés par le Budapest Strauss Symphony Orchestra dirigé par Lajos Blazy et entourés des danseurs Ballet Viennois 'Pannonia” que les chanteurs accompliront leurs prouesses vocales. Invités permanents du Bolchoï-Théâtre de Moscou et des grandes scènes lyriques internationales, François et Elena incarneront les héros des opéras de Faust à Carmen en passant par Roméo et Juliette, Mireille, Louise, Le Cid, La Traviata, le Trouvère, Adrienne Lecouvreur, Turandot, Tosca, Otello, Norma, etc. Les chorégraphies enlevées, mises en scène par Andras Nadasky, donnent au spectacle sa dimension féérique. Un véritable tourbillon de souvenirs devrait soulever la foule au Zénith mercredi 27 janvier à 15h et à 20h30. Tél. 02 31 50 32 30.



