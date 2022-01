Les bons gestes contre le froid

L'Inpes rappelle que la baisse des températures peut être à l'origine de nombreux risques pour la santé, notamment d'hypothermie, à savoir une baisse de la température du corps en-dessous de 35°C. Le froid peut également être responsable de gelures, et d'une aggravation des problèmes cardiovasculaires. Voici quelques gestes simples qui permettront aux personnes les plus vulnérables de passer un hiver serein.

Limiter tous les efforts physiques

L'Inpes appelle les particuliers à limiter leurs efforts physiques même s'ils sont en bonne santé, expliquant que les basses températures demandent des efforts supplémentaires au corps, et notamment au coeur. Les personnes âgées, population considérée comme vulnérable, doivent tout particulièrement faire attention car le froid peut également aggraver d'éventuels problèmes cardiovasculaires.

Bien se couvrir pour sortir dans le froid

En période de grand froid, il convient de se couvrir convenablement pour réduire les risques d'hypothermie et de gelures. A ce titre, l'Inpes insiste sur le port de vêtements chauds, notamment aux extrémités. Les particuliers doivent également impérativement se couvrir le nez et la bouche pour respirer le moins d'air froid possible. Les chaussures sont un accessoire très important. Il convient de choisir des chaussures adaptées pour réduire le risque de chute.

Rester chez soi dans la mesure du possible

Les usagers, notamment les personnes âgées, les nourrissons et les jeunes enfants, sont appelés à sortir le moins possible de leur domicile en période de grand froid. Le mieux étant de rester chez soi en chauffant normalement le domicile. Il est également recommandé de ne pas sortir le soir, moment de la journée où il fait le plus froid.

Ne pas surchauffer le logement

Pour réduire les risques d'intoxication au monoxyde de carbone, très fréquents en cette période hivernale, les Français sont invités à ne pas surchauffer leur logement et à vérifier qu'il est équipé d'une bonne ventilation.

Ne pas consommer d'alcool pour se réchauffer

Contrairement aux idées reçues, l'alcool ne réchauffe pas en période de grand froid. La consommation d'alcool peut même se révéler dangereuse, car l'engourdissement peut faire disparaître les signaux d'alerte du froid. Les particuliers consommant de l'alcool peuvent ainsi oublier de se protéger.

Attention en prenant le volant !

Il est impératif d'écouter la météo avant de prendre la voiture en période de grand froid, qu'il neige ou non. Les particuliers sont appelés à vérifier l'état général du véhicule avant de prendre le volant et à prévoir une trousse de secours, des couvertures et éventuellement une boisson chaude.

Dernier point, les usagers qui remarquent une personne sans abri ou en difficulté sont invités à composer le 115 pour une prise en charge rapide.