Couple mort à Duclair : les résultats de l'autopsie

Ce sont les pompiers qui avaient retrouvé les corps de cet homme et de sa femme, âgés respectivement de 72 et 70 ans. Une autopsie a été réalisée, lundi 14 janvier, afin de déterminer les causes exactes de ces décès.

Il est apparu que l'homme a été tué par un coup de marteau porté à la tête et qu'il était vivant lorsque le coup lui a été donné. Le marteau a été retrouvé dans la salle de bain. Les enquêteurs attendent des analyses plus approfondies pour savoir si la victime avait pris des médicaments. Son épouse s'est suicidée en ingurgitant des médicaments.

Ainsi, selon les premiers éléments de l'enquête, il est probable que la femme ait porté le coup à son mari avant de se suicider.