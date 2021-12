Basket (N2M) : Caen s'impose en souffrant contre Ormes

Le CBC a pourtant souffert pour confirmer le succès acquis une semaine plus tôt à Saint-Brieuc, la deuxième place qui en avait découlé et son invincibilité à domicile. "Je ne suis pas du tout content de la manière dont on a joué, déplore Fabrice Calmon. On n'aurait très bien pu perdre ce match et Ormes n'aurait absolument pas volé sa victoire." Le score final reflète bien peu la physionomie d'une rencontre longtemps serrée. Si les Caennais ont fait la course en tête pendant la majeure partie de la rencontre (45-38 à la mi-temps), ils ne se sont jamais mis à l'abri d'un retour ormois. Pire, ils ont laissé Ormes égaliser dans le dernier quart-temps (68-68, 36').

Avant cela, le CBC avait pourtant atteint la barre des dix points d'avance (54-44, 26') sans pour autant sembler en mesure de gérer les débats. Ses maladresses, à la passe, au tir ou au lancer-franc, l'ont confirmé. "On n'a pas joué en équipe", regrette Fabrice Calmon en évoquant le jeu trop individualiste des siens. Caen a néanmoins assuré l'essentiel en fin de match, profitant notamment de l'élimination de quatre joueurs adverses. Hachée par un arbitrage ubuesque (soixante fautes sifflées, sept joueurs éliminés !), la rencontre ne restera pas dans les mémoires. Le CBC s'en moquera pas mal en fin de saison s'il continue d'alimenter sa dynamique de victoires.