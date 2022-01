Le ballet mythique du Lac des Cygnes au théâtre de Caen

Les personnages féminins, Odette, la princesse ensorcelée et métamorphosée en cygne blanc et Odile, son double noir et maléfique, sont devenus des mythes de l’histoire de la danse. Entre ces deux silhouettes féminines erre le jeune prince Siegfried. Ce sujet romantique est empreint de toute la nostalgie torturée de la musique de Tchaïkovski.

Représentée au théâtre de Caen par le Ballet de l’Opéra National Tchaïkovski de Perm, une des compagnies artistiques les plus prisées de Russie et reconnues dans le monde entier, elle accueillera sur scènes 55 danseurs. Natalia Makarova, ancienne étoile du Kirov Royal et du Royal Ballet de Londres, a chorégraphié une version actualisée de l’œuvre crée en 1895 à St Pétersbourg par Marius Petipa et Lev Ivanov.

Pratique. Du mardi 22 au samedi 26 janvier, à 20h au Théâtre de Caen. 10 à 31€. Durée : 2h30. Réservations : 02 31 30 48 00.