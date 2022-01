Rouen : arrêtés sans permis, ils sentaient le gasoil

Dans l'un des deux véhicules contrôlés rue Verte de la Motte, à Rouen, un Renault Express conduit par un homme de 20 ans non détenteur du permis de conduire, la police a retrouvé des bidons vides sentant fortement le gasoil, ainsi que deux GPS et une carte essence. Ces objets pourraient avoir été volés. Dans la seconde voiture, le conducteur, âgé également de 20 ans et sentant lui aussi le carburant, a présenté un permis de conduire délivré au Sénégal, mais non valable sur le territoire français.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue à l'Hôtel de police de Rouen. Les policiers doivent encore effectuer des vérifications pour tenter de déterminer l'origine du Renault Express. Celui-ci aurait pu également être volé.