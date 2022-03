Caen fête “les Arts Florissants”

Ancré en Normandie et soutenu depuis vingt ans par la Ville de Caen et la Région, l'ensemble baroque se produit sur l'ensemble du globe.

Le festival démarre avec plusieurs évènements gratuits aux foyers du théâtre : mercredi 27 janvier, à 20h, projection de l’opéra baroque Didon et Enée ; jeudi 28 janvier, à 20h, diffusion de l’opéra Armide ; et vendredi 29 janvier, à 20h, diffusion du documentaire de Christian Labrande “William Christie, découvreur de répertoires et de talents” qui concentre trente ans d’archives. Les films laisseront place à l’opéra The Fairy Queen les 2 et 3 février, sous la direction de William Christie. Une quinzaine de chanteurs issus des différentes éditions du Jardin des Voix évolueront sur scène. Le programme rassemble des œuvres de Rameau, Purcell, Monteverdi ou Carissimi. D’autres évènements auront lieu dans le courant de l’année. Renseignements, tél. 02 31 30 48 00.



