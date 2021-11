Festival. Cette année, Cidre et Dragon sera définitivement… magique !

Comme chaque année, Merville-Franceville (Calvados) devient, le temps d'un week-end, Merravilla. La 9e édition se déroulera du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2018. Trolls, elfes, gobelins et autres créatures étranges envahissent les rues du marché médiéval pour le plus grand bonheur du public. L'an dernier, ils étaient ainsi 60 000 visiteurs à s'immerger dans cet univers fantastique.

Magie et nouveautés

Et cette année, on devrait compter dans la foule des curieux de nombreux fans d'Harry Potter. Pour célébrer comme il se doit le 20e anniversaire de la sortie du premier opus, le festival a invité les associations de fans du plus célèbre des apprentis sorciers du monde entier. Elles assureront divers jeux et animations dans lesquelles les participants pourront tester leurs connaissances sur l'univers de Poudlard.

Autre nouveauté, la grande parade nocturne organisée le samedi soir. Musiciens, danseurs, conteurs et cracheurs de feu animeront le village et la plage. Enfin, une bataille de couleurs verra s'affronter 500 personnes pour clôturer le festival.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à partir de 10 heures à Merville Franceville plage. Gratuit.