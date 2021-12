Vienne (AFP). Salzbourg 2016 se veut un moment de "paix" dans une Europe troublée

Près de 200 opéras, pièces de théâtre et spectacles musicaux, sont programmés pour ce festival qui se prolongera jusqu'au 31 août et espère accueillir plus de 200.000 visiteurs.

La mission de cet intermède musical sera, pour ses organisateurs, de faire oublier le temps d'une saison, les violences et attentats récents qui ont endeuillé l'Europe.

"L'idée de ce festival a germé en tant que projet de paix alors que la Première Guerre mondiale battait son plein. Les événements étaient alors bien pires que ceux auxquels nous sommes confrontés actuellement. Et, en tant que tel, sa mission devrait être d'apporter du baume à l'âme lorsque la période est sombre", a expliqué la présidente du Festival Helga Rabl-Stadler.

Le rendez-vous musical, auquel participeront de nombreuses célébrités et responsables politiques, dont le chancelier autrichien Christian Kern et l'ancien président Heinz Fischer, se tiendra sous haute sécurité, avec un très grand nombre de policiers et des entrées très filtrées.

Une création mondiale vient couronner l'ouverture du festival jeudi soir, celle de l'opéra "L'ange exterminateur", basée sur un film du réalisateur Luis Bunuel et adaptée par le compositeur britannique Thomas Adès. Font partie de la distribution, Anne Sofie von Otter, Sally Matthews, Charles Workman, John Tomlinson et Thomas Allen.

L'adaptation par Thomas Adès de "The Tempest" de Shakespeare, dont le succès est déjà planétaire, figure parmi les événements marquants de ce festival.

Est très attendue également, "l'amour de Danaé", une "mythologie joyeuse en trois actes", écrite par Richard Strauss, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mozart est bien sûr toujours à l'honneur avec "les noces de Figaro", "Don Giovanni" et "Cosi fan tutte", dernier cadeau du directeur de la programmation théâtrale du Festival, Sven-Eric Bechtolf, qui devrait quitter ses fonctions à la fin de l'été.