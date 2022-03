Caen : la papeterie en ligne !

www.mapapeterie.com a été créé il y a bientôt deux ans dans la capitale régionale pour faire face à une carence. 'D'une part, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait personne dans ce domaine sur la toile, qu'il n'y avait que des sites pour la papeterie professionnelle. D'autre part, nous avons constaté un besoin pour les parents d'avoir, à la rentrée scolaire, un site pour faire leurs courses tranquillement”, explique Jean-Philippe Guillet, président. 'Dans les grandes surfaces, après la rentrée des classes, il n'y a plus personne : le 4 septembre, on passe à la foire aux vins ! Et si votre enfant perd sa trousse en cours d'année ? ”

Une vraie montée en charge

Dès son lancement, le site rencontre un franc succès avec près de 200 commandes quotidiennes. Aujourd’hui, il connaît toujours une “montée en charge” avec 300 à 400 expéditions par jour. Ce mois-ci, ce sont surtout les agendas civils qui ont eu le vente en poupe. Situé à Cormelles-le-Royal, l’entrepôt de mapapeterie.com abrite plus de 15 000 références. Actuellement, l’entreprise emploie une quinzaine personnes.



