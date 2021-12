Quelques flocons sur la région

La semaine débute sous de legers flocons de neige sur une large partie de notre région.

Les températures sont comprisent entre -3 et +3°c ce lundi matin, ces températures remontent rapidement et la neige quitte notre région en début d'après midi par le Perche et le pays d'Ouche

Sur les grands axes de Basse-Normandie des patrouillent circulent depuis hier soir et de nouveau depuis 4h ce lundi matin pour prévenir tout incident.

Pour participer à l'info-trafic et donner vos infos sur les routes, composez le 02 33 05 32 30