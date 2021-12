Idées sorties en Basse-Normandie : week-end du 12 et 13 janvier

Samedi 12 janvier

Place à Troc Cuisine à la Maison des Jeunes de Saint-Hilaire-du-Harcouët entre 12h et 14h .



7e édition de Ca te dit night fever ! Ce raid d'orientation pédestre semi-nocturne est proposé en 10, 20 ou... 42 kilomètres ! Par équipe de 2 minimum et 4 maximum. Des initiations seront proposées en début d'après midi sur place. RDV à Mutrecy au Sud de Caen.

Suivez la reprise des Malherbistes en ligue 2 ! Ils jouent face à l'AJ Aauxerre à 14h à l'exterieur ! Match à suivre en fil rouge sur tendanceouest.com.

Venez apprendre les bases de la cuisine chinoise à Alençon lors d'un atelier de cuisine spécial "Nouvel an chinois". Au menu : nems au crabe et au porc, nouilles sautées au poulet et perles de coco. Infos pratiques à retrouver auprès du Centre social Croix-Mercier, rue Augustin-Fresnel à Alençon.

Le groupe Génération est en live au Casino de Granville. Ambiance Pop Rock Funk au programme.



Le Cargö s’apprête à accueillir le premier concert de l'année 2013 ! RDV pour le Blackout Invaders à partir de 22h. Plus de 10 DJs sur scène dans la grande salle .

A 21h la classe à Saint-Hilaire-sur-Risles accueille Aälma Dili (Power Tzigan Music), un trio issu de la banlieue est de Paris.

Théâtre à Sourdeval. Une création du Préau de Vire "Quand j'étais Charles" à 20h30.

Dimanche 13 janvier

Battle Sixty One. Danseurs et spectateurs vont se retrouver sous le hall des expositions d'Argentan pour un après-midi fort en performances et intense en énergie, puisque de très grands danseurs de hip-hop vont s’affronter pour tenter de remporter ce 3e Battle Sixty-One. L’Allemagne, la Hollande, la Belgique, la France et l’Espagne seront représentées, chacun, par leurs meilleurs danseurs.

Tout le week-end

Les futures stars du tennis mondial ont rendez-vous aux "Internationaux Masculins de tennis de Bagnoles de l’Orne". Un tournoi doté de 10.000 dollars. Ca commence à 9h. Le tournoi se poursuivra jusqu'au 20 janvier.

Le Cirque Karl Borsberg est toujours présent à Ifs ! Tout ce week-end séance à 14h et 17h. Spectacle de cirque traditionnel, d'une durée de deux heures, avec entracte. Demi-finaliste de l'émission Incroyable talent sur M6, Gunter Sacckman sera l'un des temps forts de ce nouveau spectacle. Cet artiste présente un numéro inédit avec des rats, ces rongeurs espiègles sont de véritables acrobates et même des parachutistes !

Sachez que l'Association Avicole de la Baie du Mont-Saint-Michel organise sa 3e exposition nationale d'aviculture à la salle du Haras à Avranches. Ouverture au public de 10h à 18h. 145 éleveurs amateurs passionnés venant du Grand Ouest seront présents et présenteront environ 1400 animaux de basse cour de races diverses. Au cours de cette expo, championnats et challenge seront organisés.

La fête foraine de la Saint-Vincent se tient à Argentan jusqu'au 27 janvier 2013. Une trentaine de stands et de manèges sont sur le champ de foire d’Argentan pendant deux semaines. Ce soir à 18h, RDV derrière l'hotel de ville pour un feu d'artifice.

Depuis samedi et jusqu'au 27 janvier, tournoi de tennis à Saint-Lô, c'est le tournoi d'hiver. Un évènement organisé par le tennis club st lois. Venez encourager les sportifs ! Toutes les infos pratiques sur Tendanceouest.com.

Le Mois de la Montagne démarre ce week-end à Caen. Au programme, Escalade, randonnée, Séance de cinéma. Toutes les infos sur clubalpin-caen.fr