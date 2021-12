Elle vit dans le Calvados et court avec ses chiens de traîneau

Elle s'appelle Marie-Sophie le Biez (prononcer le bié) et vit dans l'est du Calvados, à Saint-Martin de Mailloc. Elle participera du 19 au 21 janvier à un trophée lors de "La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc", une course internationale de chiens de traineau dans les Alpes.