Concert : la harpe celtique à l'honneur au Tandem de Caen

En effet, il s’agit de lier la voix aux sons de l’instrument. Le musicien-chanteur ou le poète-harpiste accompagne sa parole de la vibration des cordes et façonne pour nos oreilles un monde d’émotions. Du 11 au 20 janvier, retrouvez quatre invités exceptionnels et un programme chargé de concerts, d’expositions, d’"harpéritifs" et de stages.

Une occasion exceptionnelle de découvrir la harpe avec trois ateliers ouverts aux débutants les samedis 12 et 19 janvier, ainsi que le dimanche 20 janvier. Et trois stages également, consacrés à la voix et au chant.

Pratique. Du 11 au 20 janvier au Tandem. Réservations concert : 02.31.29.54.54. Informations-inscriptions aux stages et l’har’pass (deux concerts pour 10 €) : par téléphone au 06.14.54.32.36 ou par mail nevelharpe@hotmail.fr. L’inscription à un stage inclut l’entrée aux concerts.