Caen : On peut cesser de fumer ou maigrir avec la luxoponcture

Depuis quinze ans, cette méthode indolore aurait fait ses preuves : chez 95% des patients, elle aurait par exemple permis une perte de poids. Concernant les fumeurs, l’efficacité serait d’environ 90%. La luxopuncture permet également de réduire les bouffées de chaleur, de rajeunir le visage ou simplement de retrouver le sommeil.

"Il ne s’agit pas d’un mode d’amincissement draconien, mais d’une technique de relaxation qui calme les boulimies, les fringales et les comportements compulsifs", précise Jackie Haquin. La séance dure entre 20 et 45 minutes, chaque point réflexe est travaillé environ 40 secondes. "Le corps absorbe la lumière infrarouge et se recharge comme une batterie". Ces soins ont un coût: 235 € les six séances pour une perte de poids, 250 € pour arrêter de fumer.

Pratique : Le Centre de luxoponcture est situé au 18 place Saint-rMartin. Contact : 06 80 38 97 88.