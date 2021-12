Forme : le préparateur physique, compagnon dans l’effort !

On les appelle aussi "coachs sportifs" ou "sculpteurs corporels". Leur mission : adapter et planifier votre entraînement selon les objectifs que vous vous êtes fixés. "Cela dépend largement de l’habitude de chacun à faire du sport et de sa volonté à tenir sur le long terme", explique Yanek Goubin, préparateur physique à Caen.

"Notre métier, c’est d’éviter la routine de l’entraînement en prévoyant des activités ludiques qui correspondent au caractère de la personne. La mise en place de ces exercices, comme le ciblage des muscles que nous souhaitons solliciter, sont autant d’éléments qui nécessitent une vraie recherche." Cette méthode, tirée du modèle américain, est prisée des athlètes comme des personnes en phase de rééducation.

Facteur-clé : la nutrition

Autre volet essentiel pour atteindre la "performance" voulue : la nutrition. "C’est le facteur-clé de la réussite, le carburant essentiel. Selon les objectifs recherchés, perdre du poids ou prendre de la masse musculaire, l’alimentation doit être différente". Pour garder un équilibre alimentaire, quelques chiffres s’imposent : 4 grammes de glucides et 1 gramme de lipides par jour et par kilo de poids sont la règle, tout comme un litre et demi quotidien d’eau et les fameux cinq fruits et légumes par jour qui apportent le complément d’eau et le plein de vitamines. "Quelle que soit la stratégie, c’est la rigueur avec laquelle vous poursuivrez votre entraînement qui décidera de son efficacité."

