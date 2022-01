Festival de théâtre : les Envolées à la Chapelle Saint-Louis

Parmi ces nombreuses créations, la Chapelle Saint-Louis a choisi d’en soutenir six. Pour cette première édition, le festival présente une programmation sur un mois regroupant des initiatives originales, variées et surprenantes.

Précédées systématiquement par un feuilleton théâtral, ces pièces sur un fond de poésie et d’immanence, de science et d’imaginaire, d’humour clownesque, d’amour filial, de tension sociale et de thriller, transportent le spectateur et témoignent de la richesse de ce mode d’expression.

Pratique. Festival "Les Envolées", du jeudi 18 janvier au vendredi 15 février, Théâtre de la chapelle Saint Louis, à Rouen. Tarifs 6 à 14 € ; 20€ l’abonnement. Tél 02.35.98.45.05.