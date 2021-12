Le nouveau billet de 5 euros

Le premier des billets à être renouvelé est celui de 5 euros. Une initiative émanant de la Banque Centrale Européenne (BCE). Rappelons que les premiers billets mis en circulation ont désormais plus de 10 ans.

Une petite cure de jeunesse qui débutera à partir du mois de mai 2013. L'objectif principal n'est pas tant d'en modifier l'aspect, mais de faire primer la sécurité. Il sera désormais possible de vérifier en un clin d'oeil si la coupure est authentique ou non sans recourir à un détecteur.

Il suffira alors de le toucher car son impression en relief lui confère un toucher unique, il faudra bien le regarder car par transparence le filigrane, le fil de sécurité et le nombre sont visibles. Enfin si on l'incline et que l'on scrute le recto, l'image de l'hologramme change d'aspect, c'est le cas également pour la bande brillante située au dos dudit billet.

Le reste de la monnaie scripturale sera remplacée aussi à son tour, mais plus tard dans les mois suivants.