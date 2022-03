“Tous les commerçants ayant des enseignes de plus de 7 mètres carrés ont été taxés. Soit nous exonérions les grands afficheurs et perdions 80 000€, soit nous appliquions cette taxe. C’est une très mauvaise solution qui pénalise les petits commerçants et ne rapporte pratiquement rien à la ville. Les grands réseaux d’afficheurs, eux, s’en tirent bien. ”, indique Marie-Sabine Cailleteau, maire-adjoint chargée du commerce.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire