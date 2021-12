Victoires de la Musique 2013 : les sélectionnés

Découvrez ci-dessous les sélectionnés de cette édition 2013 des Victoires de la Musique :

Artiste interprète masculin : Benjamin Biolay, Dominique A, M, Orelsan

Artiste interprète féminine : Céline Dion, Lou Doillon, Françoise Hardy, La Grande Sophie

Groupe ou artiste révélation du public : C2C, Barbara Carlotti, Rover, Tal

Groupe ou artiste révélation scène : Boulevard des airs, C2C, Barbara Carlotti, Irma

Albums de chansons : "Vengeance" (Benjamin Biolay), "L'amour fou" (Françoise Hardy), "La place du fantôme" (La Grande Sophie), "Il" (M)

Album rock : "long courrier" (BB Brunes), "Places" (Lou Doillon), "Super welter" (Raphaël), "Can be late" (Skip the use)

Album de muisques urbaines : "Extra-lucide" (Diziz), "Roi sans carrosse" (Oxmo Puccino), "L'apogée" (Sexion d'assaut), "Le droit de rêver" (Tal)

Album de musiques du monde: "Folila" (Amadou & Mariam), "Al" (Bumcello), "Talé" (Salif Keita), "C'est la vie" (Khaled)

Album de musiques électroniques ou dance: "By your side" (Breakbot), "Tetra" (C2C), "Franky Knight" (Emilie Simon), "Dusty rainbow from the dark" (Wax Tailor)

Chanson originale: "Allez allez allez" (Camille - Auteur/compositeur : Camille Dalmais) "Avant qu'elle parte" (Sexion d'assaut - Auteurs/compositeurs: Maître Gims, Lefa, Mask, Jr Ochrom, Doomans, Adams Diallo, Black Mesrines, Stan-e, Wati-b) "Je descends du singe" (Marc Lavoine - Auteur: Marc Lavoine/compositeur: Christophe Casanave) "La forêt" (Lescop - Auteurs/compositeurs: Mathieu Peudupin, Gaël Etienne, Johnny Hostile)

Spectacle musical/tournée/concert: "Ilo veyou" (Camille à L'Olympia et en tournée - Production: UNI-T) "Silence on tourne, on tourne en rond" (Thomas Dutronc à L'Olympia et en tournée - Production: Auguri Productions) "La place du fantôme" (La Grande Sophie au Café de la Danse, au Trianon, à l'Olympia et en tournée - Production: 3C) "The geeks tour" (Shaka Ponk à L'Olympia, au Zénith et au Bataclan - Production: Zouave)

Vidéo-clip: "FUYA" (C2C - Réalisateurs: Sylvain Richard (20Syl) - Francis Cutter) "Mojo" (M - Réalisatrice: Beryl Koltz) "My lomo & me" (Olivia Ruiz - Réalisateur: Nicolas Houres) "Let's bang" (Shaka Ponk - Réalisateur: Frah)