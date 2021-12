Tennis : les jeunes aussi ont leur Open de Caen

Il s’agit d’une compétition de niveau national réservée aux 13-14 ans, organisée par le Comité départemental. Près de 30 garçons et 9 filles se sont affrontés sur les courts de la Folie-Couvrechef. Valentine Bacher, championne de Normandie et originaire de Cherbourg, s'y est notamment imposé.



La référence normande

Avec ses 1 200 adhérents, le club caennais est le plus gros de Normandie et dispose d’une infrastructure lui permettant d’organiser des compétitions d’une telle ampleur, ainsi que d’accueillir des événements majeurs du tennis local. Dans ses rangs, le club compte quelques grands joueurs, et notamment Jules Marie, classé dans les 300 meilleurs joueurs mondiaux, et également numéro 37 français. “C’est important d’avoir des joueurs de ce niveau qui ont un rôle de locomotives pour les clubs”, explique Thierry de Moliner, président du Comité départemental.

H.B.