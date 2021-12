Le centre dispose aussi d’un espace balnéo avec sauna et hammam et propose diverses activités à l’année , comme l’aquabike, l’aquafitness et l’aquazumba, “pour tous les âges et tous les niveaux”, explique Adrien Debeaumorel, coordinateur de bassins. Le centre est même ouvert le dimanche. Entre deux plongeons, on peut lire Tendance Ouest.

Pratique. Avenue de Gaulle, Carpiquet. 02 31 15 51 50. Ouverture jusqu’à 22h le mardi et jeudi.