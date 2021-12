Prévisions météo de la manche : ciel gris

Les prochains jours seront encore couverts dans le département de la Manche en Normandie pour la fin des vacances scolaires et le début de l'année 2013.

La couleur grise est à l'honneur

Le vendredi 4 janvier, brume et léger brouillard le matin sur l'ensemble du département. Temps couvert l'après-midi. Les températures s'écheloneront de 7° à 12°.

Le vent soufflera de sud-sud-ouest à 20kms/h sur le nord Cotentin, de sud-ouest à 15 kms/h dans le centre-Manche et de sud-sud-ouest à 5 kms/h dans la région d'Avranches.

Le samedi 5 janvier, brume et bancs de brouillard le matin. L'après-midi sera couvert pour le centre et le sud Manche et variable pour le nord Cotentin avec quelques éclaircies. Températures 6° à 10°.

Le dimanche 6 janvier, il s'agira d'un copier-coller de la veille !

L'ensemble de la semaine prochaine devrait être... gris avec un retour de la pluie en milieu de semaine.

INFO +

Un conseil : écoutez Tendance Ouest très fort, vous oublierez la "grisaille"...