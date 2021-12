Voeux 2013, le SMS devient ringard

Près de 735 millions de SMS ont déjà été échangés pour souhaiter la bonne année, selon un calcul réalisé en début de soirée par l'AFP à partir des chiffres communiqués par Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free. Ces données sont toutefois à nuancer, les opérateurs ayant choisi des plages horaires différentes.

Le 1er janvier 2012, le nombre de SMS envoyés à l'occasion de la Nouvelle année avait franchi pour la première fois le cap du milliard, à plus de 1,13 milliard.

"Il n'est pas certain que nous dépassions ce record", indique-ton chez plusieurs opérateurs.

En attendant les résultats complets qui devraient être communiqués mercredi, Orange totalisait 277,6 millions de SMS entre 21H00 et 17H00, soit une légère progression de 1,5% par rapport au jour de l'An 2012. Free, qui a fait une entrée fracassante sur le marché de la téléphonie mobile en janvier 2012, affichait au compteur 41 millions de SMS entre 21H00 et 09H00 du matin.

Bouygues Telecom a fait état de 115 millions de SMS échangés (+2,5%) le jour de la Saint-Sylvestre et dans la nuit de lundi à mardi. Enfin, SFR a relevé plus de 300 millions de messages, un chiffre stable par rapport à l'an dernier, entre le 31 décembre et le 1er janvier à midi.

"Le cap du milliard (de SMS et MMS) sera dépassé pour l'ensemble de la soirée", a assuré dans un communiqué la ministre déléguée à l'Economie numérique, Fleur Pellerin, qui a salué le travail des équipes mobilisées chez les différents opérateurs.

Les quatre sociétés avaient mis en place un dispositif pour communiquer entre elles sur l'état du réseau et éviter ainsi tout encombrement, comme cela s'était produit il y a deux ans.

Le SMS se ringardise

"Les opérateurs s'attendaient à une nouvelle forte progression de l'envoi de SMS mais elle n'a pas eu lieu. Il y a eu un très net basculement vers les MMS (qui permettent de transmettre des photos, des enregistrements audio ainsi que de la vidéo, ndlr) car de plus en plus de Français sont équipés de smartphones", souligne-t-on chez Bouygues Telecom.

Ainsi le nombre de MMS traités par le réseau SFR a cru d'environ 50% par rapport à l'an dernier à plus de 6 millions. Même constat chez Orange où le nombre de MMS échangés progresse de 132% à 8,6 millions.

Même si aucune donnée chiffrée n'est disponible, le SMS, qui fête ses 20 ans, a pris aussi un coup de vieux dans l'envoi des voeux face aux messageries instantanées des fabricants de téléphones, comme le BlackBerry Messenger (BBM), utilisé par 60 millions de possesseurs de BlackBerry dans le monde, ou les iMessages de l'iPhone.

Il a aussi été concurrencé par les services internet comme Facebook, Twitter, WhatsApp ou Viber. Ces deux derniers systèmes permettent, avec une seule et même application, de "chater", d'envoyer une photo ou une vidéo à des personnes à l'autre bout du monde.

Les cartes de voeux électroniques n'ont pas été en reste

"Nous tablons sur plus de 18 millions de cartes adressées pour les voeux cette année, dont 9 millions ont déjà été envoyées automatiquement à minuit pile", a indiqué à l'AFP Rafik Smati, PDG du site dromadaire.com, leader du marché.

Fer à cheval, trèfle à quatre feuilles, "la tendance est très clairement basée sur la chance avec le chiffre 13. Nos clients veulent balayer 2012 qui a été difficile et veulent croire à une meilleure année", explique-t-il.

L'humour reste au goût du jour avec des voeux en Ch'ti, en savoyard ou en basque.