Sept blessés dans un accident de la route dans le sud-Manche

Trois adultes et quatre mineurs légèrement blessés : c'est le bilan de ce nouvel accident sur les routes de la Manche. Un peu après 13h en ce début d'après-midi, deux voitures se sont percutées. Des huit occupants, sept ont été touchés et les secours les ont répartis dans les centres hospitaliers de Vire et Saint-Hilaire-du-Harcouet.

C'est le cinquième accident de la route en deux jours dans la région. Quelques heures plus tôt, quatre blessés étaient dénombrés dans une collision entre trois véhicules dans le Calvados. La veille, trois accidents avaient fait trois blessés, dont un jeune de 17 ans grièvement touché.