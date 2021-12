Hérouville : décès d'Yvonne Lucas à 86 ans

Rodolphe Thomas, l'actuel maire d'Hérouville évoque "une Hérouvillaise de cœur, très impliquée dans la vie de son cher quartier de Lébisey".

"Pendant six ans, Mme Lucas a su être force de propositions dans tous les projets que la ville a portés et notamment celui de la Rénovation Urbaine. Nous avons beaucoup appris à ses cotés. Elle était la doyenne de notre assemblée municipale et pourtant, elle était l’élue la plus en avance sur son temps et celle qui avait pour Hérouville la vision la plus moderne. Si Hérouville a changé, c’est en partie grâce à Yvonne Lucas, elle aura su marquer de son empreinte le grand projet de ville".