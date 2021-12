715 millions d'euros de budget pour la Basse-Normandie en 2013

Cela représente 7 millions de plus qu'en 2012. Laurent Beauvais, le président de Région, a présenté ce budget comme "un budget d'action". "Nous faisons le choix d’investir dans des secteurs clé pour la Région : l’économie, l’enseignement – formation, le ferroviaire et le numérique. Le rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel, le nouveau lycée hôtelier d’Ifs, le pôle de formation de santé de Caen, les Energies Marines Renouvelables à Cherbourg, les infrastructures portuaires à Cherbourg et à Caen, l’arrivée du matériel ferroviaire Régiolis sur la ligne Paris-Granville, les Jeux Equestres Mondiaux de 2014, Basse-Normandie numérique pour tous … sont autant d’exemples de l’action volontaire de la Région".