A Cherbourg : prouesses et poésie au cirque Aïtal

C'est un cirque pas tout à fait comme les autres. Exit les clowns, les dompteurs de fauves ou le Mr Loyal, ici Kati et Victor sont seuls en scène et mènent la danse.

Au son d'un autoradio, ils racontent et jouent l'histoire d'un couple de cirque, ses joies, ses amours, ses peines. Un "road-trip" d'une heure, parsemé d'acrobaties. Le main à main, spécialité de Kati et Victor, mais aussi ces noms qui laissent rêveurs : perche en équilibre, jeux icariens et échelle aérienne...

"Le public peut sentir les mouvements d'air"

Cela débute au centre du chapiteau, puis envahit petit à petit l'espace. "Peu à peu on oublie le point de départ, la musique qui sort de l'autoradio", explique Kati. "Il y a quelque chose de très agréable, c'est la proximité avec le public. Il se retrouve un peu dans le sujet, dans ce couple." Et puis il y a la proximité physique. "Dans ce petit chapiteau, les spectateurs sont très proches, on ressent les mouvements d'air par exemple" précise Victor.

Un spectacle coloré et touchant, ouvert à tous dès l'âge de 6 ans.

Pratique

le cirque Aïtal à Cherbourg, sous chapiteau, place Jacques Demy

9 à 15 euros la place

mercredi 19 décembre à 18h

jeudi 20 décembre à 20h30

vendredi 21 décembre à 20h30

Réservations :

La brèche - 02 33 88 33 99

Le Trident - 02 33 88 55 55

Espace culturel Buisson - 02 33 20 44 54

BONUS AUDIO - Victor nous parle du chapiteau traditionnel, puis Kati de l'importance de la voiture dans le spectacle