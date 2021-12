Jean-Léonce Dupont : "pourquoi nous fermons le collège Lemière"

Depuis plusieurs années, le Conseil général du Calvados cherche à adapter "l’offre à la demande" en matière d’éducation, chiffres à l’appui. Une étude commandée récemment démontre que le Calvados compte 1 768 collégiens de moins qu’il y a dix ans, dont 1 706 élèves sur la seule ville de Caen. "Ces chiffres nous incitent à porter notre attention sur trois scenarios dont le plus optimiste consiste à fermer deux établissements sur Caen, plutôt que trois", plaide le président du Conseil général, Jean-Léonce Dupont, dont l’institution gère les 63 collèges publics du département.

Les élèves envoyés au collège Brunet

La décision de fermer le collège Jacquard dans le quartier du Chemin Vert déjà entérinée depuis de longs mois, il fallait alors désigner un deuxième établissement. "L'offre éducative étant trop importante en centre-ville, fermer le collège Lemière nous est apparu comme le choix le plus judicieux, dans la mesure où en plus, il nécessitait un investissement de l’ordre de 8,3 millions d’euros pour répondre à la mise aux normes en termes de sécurité et d’accessibilité."

Une fois cette fermeture actée, le Conseil général devrait par ailleurs investir 6,5 millions d’euros dans le collège Marcel Pagnol, un temps menacé. Un établissement dont l’effectif est passé de 536 à 287 élèves entre 1999 et 2012. "S’il nous faut diminuer l’offre dans le centre, il faut renforcer celle du Sud de l’agglomération caennaise à cause de l'évolution démographique", justifie Jean-Léonce Dupont. Il pointe également du doigt le fait que 60% des élèves de Lemière y sont scolarisés grâce à une dérogation et que sans celle-ci, l’effectif y serait bien moindre.

Les élèves actuels du collège Lemière seront redirigés vers le collège Henri Brunet. Reste une problématique : celle des 70 élèves concernés par les classes spécifiques sport et qui bénéficiaient d’installations à proximité.

Des parents "abattus"

Les réactions n’ont pas tardé après l’officialisation de la décision en milieu d’après-midi. "C’est un choix éminement politique", s’est emporté le maire de Louvigny Patrick Ledoux. Sa commune devrait être concernée par le projet de "resectorisation" qui enverrait certains élèves de Louvigny au collège Marcel Pagnol, une fois Lemière fermé. "Nous contestons l’étude de remise à niveau que l’on pense fausse sur bon nombre d’éléments", a-t-il ajouté.

"Nous sommes abattus parce que dans cette étude il y a plein de non sens", indiquait de son côté Clarisse Ménard, représentante du collectif "Touche pas à mon collège", qui ne comprend pas pourquoi "on ne peut pas investir dans un collège qui ne reçoit pas seulement des élèves de Caen, mais qui est aussi le collège de secteur de Louvigny."

Audio > Les réactions de Jean-Léonce Dupont, Patrick Ledoux et Clarisse Ménard sur ce dossier.