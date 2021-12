Rouen : un camion coupe le câble d'alimentation du métro

L'incident s'est produit vers 14h, devant le Théâtre des Arts. Le camion s'est engagé sous la ligne du métro, au croisement du quai de la Bourse et de la rue Jeanne d'Arc, mais sa nacelle, encore légèrement sortie, est venue couper le câble d'alimentation. Résultat : le courant a été interrompu durant deux heures, le temps que les équipes techniques de la TCAR réparent la ligne. La circulation a toutefois été maintenue rive gauche et entre les stations Boulingrin et Théâtre des Arts.