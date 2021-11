Fortes rafales de vent et fortes averses de pluie et de grêle, samedi soir, un peu avant 17h sur le

secteur d’Argentan.

Les éléments se sont déchaînés, les toitures d’une dizaine de maisons ont été endommagées, en particulier à Sarceaux, des inondations, des arbres ont été couchés sur les routes et sur la voie SNCF au niveau de Sées. Deux trains ont été stoppés à Alençon et à Argentan le temps de dégager les voies. Deux accidents matériels, uniquement, sur l’ A 28 à cause de la grêle.